L' Ucraina distrugge tre linee dell' oleodotto Ring nella regione di Mosca il colpo all' economia russa
L'Ucraina prosegue nella sua strategia di attacchi dietro la linea del fronte russo, avvicinandosi a Mosca. I servizi segreti militari di Kiev hanno effettuato un raid di precisione durante la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
L'Ucraina distrugge il sistema di difesa aerea russo Buk. «Vale oltre 45 milioni di dollari» - facebook.com Vai su Facebook
Emanuele Fiano. Quando scoppiò la guerra in Ucraina, Emanuele Fiano mi insolentiva e difendeva i suoi colleghi che mi insultavano in Parlamento e lavoravano per impedirmi di parlare. Fiano ha espresso solidarietà su Twitter con tutti i suoi colleghi deputati - X Vai su X
L'Ucraina distrugge tre linee dell'oleodotto "Ring" nella regione di Mosca, il colpo all'economia russa - L'Ucraina prosegue nella sua strategia di attacchi dietro la linea del fronte russo, avvicinandosi a Mosca. msn.com scrive
Ucraina, Zelensky: "Raid russo nel Donetsk, due morti". Black out in tutto il Paese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Kiev: 'Tre morti e 21 feriti nei raid russi'. Scrive tg24.sky.it
Guerra ucraina, che tipo di accordo è possibile? I tre pilastri, congelare il fronte ed evitare un’escalation - La telefonata fra Trump e Putin ha riaperto un varco diplomatico che fino a poche settimane fa sembrava impraticabile. Riporta ilmessaggero.it