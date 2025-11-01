Lucio Corsi al The Space | in 12 ore venduti più di 600 biglietti Aperta una terza sala

Grosseto, 1 novembre 2025 – Oltre 600 biglietti venduti in mezza giornata, due sale sold out e l’apertura di una terza. Grande attesa per domani, in occasione della prima de “La Chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, il lungometraggio del concerto “d’altri tempi” del cantautore maremmano, tenuto all’interno della struttura di Chiusdino, capolavoro dell’architettura cistercense del XII secolo. Con la regia di Tommaso Ottomano – fratello artistico, regista e co-autore di Lucio Corsi – e la produzione di Sugar Music, il titolo prende spunto dalla famosa spada nella roccia presente nell’eremo di Montesiepi, che sovrasta l’abbazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

