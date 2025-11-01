Lucio Corsi al The Space | in 12 ore venduti più di 600 biglietti Aperta una terza sala
Grosseto, 1 novembre 2025 – Oltre 600 biglietti venduti in mezza giornata, due sale sold out e l’apertura di una terza. Grande attesa per domani, in occasione della prima de “La Chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, il lungometraggio del concerto “d’altri tempi” del cantautore maremmano, tenuto all’interno della struttura di Chiusdino, capolavoro dell’architettura cistercense del XII secolo. Con la regia di Tommaso Ottomano – fratello artistico, regista e co-autore di Lucio Corsi – e la produzione di Sugar Music, il titolo prende spunto dalla famosa spada nella roccia presente nell’eremo di Montesiepi, che sovrasta l’abbazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lucio Corsi, dall’Abbazia di San Galgano al grande schermo. Arriva in sala “La Chitarra nella roccia” - X Vai su X
Non Solo Palco. Lucio Corsi · Situazione complicata. Lucio Corsi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Lucio ha presentato il film “La Chitarra nella roccia" tratto dallo speciale concerto tenutosi lo scorso 30 luglio all’Abbazia di San Galgano”. Fi - facebook.com Vai su Facebook
Lucio Corsi ospite al The Space Cinema: aperta una terza sala per assistere al film “La chitarra nella roccia” - Il The Space Cinema Grosseto apre una terza sala per assistere al film concerto di Lucio Corsi "La chitarra nella roccia" ... Da grossetonotizie.com
The Space Cinema | Il concerto di Lucio Corsi in esclusiva il 3, 4, e 5 novembre al cinema - Dopo la presentazione alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, “La Chitarra nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, il film ... msn.com scrive
Lucio Corsi ospite al The Space Cinema: aperta un’altra sala per assistere al film “La chitarra nella roccia” - Il The Space Cinema di Grosseto apre un'altra sala per assistere al film "La chitarra nella roccia" con Lucio Corsi come ospite al cinema ... Secondo grossetonotizie.com