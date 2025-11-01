Luci d' Artista 2025 2026 | pesciolini e note musicali nel sottopiazza della Libertà
La musica e il mare rappresentano un binomio invincibile: a trarne ispirazione, le Luci d'Artista. Sono spuntati, infatti, nel sottopiazza della Libertà, a Salerno, pesciolini e note, installati sopra l'insegna dei locali nell'area, dando vita ad un affascinante acquario.A sorprendere i cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Antonio Grulli ci racconta la città attraverso le sue Luci d’Artista, un laboratorio di arte pubblica e di innovazione urbana, un modello unico fondato su competenze tecniche, dialogo tra istituzioni e imprese, commissioni di opere e relazioni internazionali e con u - facebook.com Vai su Facebook
La mappa delle Luci d'Artista a Torino: 32 opere accendono la città, 4 le novità internazionali - Con 32 installazioni complessive, l'edizione 2025/2026 non solo ripropone i grandi classici amati da torinesi e turisti, ma si arricchisce di quattro nuove opere firmate da artisti di calibro ... Lo riporta torinotoday.it
Luci d’artista a Torino 2025/26: date, mappa delle istallazioni e novità della nuova edizione - Dal 24 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026 torna la spettacolare iniziativa Luci d'artista a Torino, che giunge alla sua 28esima edizione ... fanpage.it scrive
“Sciami” di luce sopra Torino: Chiara Camoni firma la nuova magia di Luci d’Artista 2025 - Il Grattacielo Piemonte diventa un palcoscenico di bagliori sospesi e movimento, tra arte, natura e architettura contemporanea ... giornalelavoce.it scrive