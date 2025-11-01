Luce Cinecittà riporta nelle sale Corpo celeste girato a Reggio e arrivato a Cannes

Reggiotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esordio cinematografico diventato un piccolo cult e girato a Reggio Calabria torna nelle sale grazie all'iniziativa promossa da Istituto Luce. Per festeggiare il centenario della storica istituzione culturale (oggi Cinecittà spa) saranno riproposti al pubblico, con uscite programmate fino al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

“Accettiamo la «caparra» dello Spirito, così saremo luce e sale” - Lo sottolinea papa Francesco nella Messa di questa mattina, 13 giugno 2017, a Casa Santa Marta ... Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Luce Cinecitt224 Riporta Sale