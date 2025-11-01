Luce Cinecittà riporta nelle sale Corpo celeste girato a Reggio e arrivato a Cannes
Un esordio cinematografico diventato un piccolo cult e girato a Reggio Calabria torna nelle sale grazie all'iniziativa promossa da Istituto Luce. Per festeggiare il centenario della storica istituzione culturale (oggi Cinecittà spa) saranno riproposti al pubblico, con uscite programmate fino al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
In occasione della Giornata mondiale dell'audiovisivo, dall'Archivio Luce Cinecittà vi mostriamo un dietro le quinte inedito che racconta le fasi del prezioso lavoro che ogni giorno tecnici specializzati realizzano sulla pellicola; custodendola, restaurandola e digi - facebook.com Vai su Facebook
“Accettiamo la «caparra» dello Spirito, così saremo luce e sale” - Lo sottolinea papa Francesco nella Messa di questa mattina, 13 giugno 2017, a Casa Santa Marta ... Segnala ilsecoloxix.it