Lucchese - Tutte le novità del mercato Gianni vuole Del Rosso a centrocampo

La società è pronta a ritornare sul mercato nell’ottica di alzare ancora di più l’asticella di una squadra che, oggettivamente, ha bisogno di mettere al fianco di Picchi o, se del caso, sostituirlo con un giocatore di maggiore esperienza rispetto ai giovanotti Palma e Palo. Il "dg" Gianni ha cominciato a sondare il terreno e si dice che abbia messo nel mirino un centrocampista che avrebbe rescisso il contratto dal Tuttocuoio. Si tratta di Tommaso Del Rosso, lucchese di 23 anni, che, in questa stagione di serie "D", ha collezionato 7 "gettoni". Del Rosso è cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

