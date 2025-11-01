Lucchese - Tutte le novità del mercato Gianni vuole Del Rosso a centrocampo
La società è pronta a ritornare sul mercato nell’ottica di alzare ancora di più l’asticella di una squadra che, oggettivamente, ha bisogno di mettere al fianco di Picchi o, se del caso, sostituirlo con un giocatore di maggiore esperienza rispetto ai giovanotti Palma e Palo. Il "dg" Gianni ha cominciato a sondare il terreno e si dice che abbia messo nel mirino un centrocampista che avrebbe rescisso il contratto dal Tuttocuoio. Si tratta di Tommaso Del Rosso, lucchese di 23 anni, che, in questa stagione di serie "D", ha collezionato 7 "gettoni". Del Rosso è cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Empoli Via Lucchese. Si cercano i proprietari. Di seguito l'appello di una residente della zona. Buongiorno, questo gatto viene da circa 15/20 giorni tutte le sere dopo le 20.30/21.00 È giovane e intero e spesso lo trovo insieme ad un altro gatto di colore nero, - facebook.com Vai su Facebook
Lucchese, ora la pausa con un occhio al mercato - Archiviato l'anticipo della nona di andata, la Lucchese può ora recuperare le energie e qualche acciaccato, ma gli occhi un po' di tutti sono ora puntati anche ai possibili rinforzi. Secondo gazzettalucchese.it
Lucchese - L’analisi. Pantera da rinforzare - Si preannuncia una lotta a tre, ma i rossoneri devono pareggiare meno. Come scrive lanazione.it
Lucchese - Tra derby e futuro. Gianni: "Torneremo sul mercato" - Il trainer: "Castelnuovo ostico, Palma ko, Picchi in dubbio" ... Da msn.com