Lucca Comics & Games quarto giorno | da Romita Jr a Manara parata di stelle
Lucca, 1 novembre 2025 – Quarto giorno di Lucca Comics & Games che comincia il lungo weekend della fantasia tra giochi, fumetti, musica e cosplay. Nel programma, tra le tante cose, un dialogo tra Tetsuo Hara e John Romita Junior (Teatro del Giglio, ore 10) e un incontro con Milo Manara (19.30 auditorium San Girolamo ore 19,30). Per l’area Movie “Lo strano e meraviglioso mondo di Gumball” (Cinema Astra, ore 12.30) Anche quest’anno Lucca Comics & Games vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
