Lucca, 30 ottobre 2025 – Seconda giornata di Lucca Comics & Games all’insegna della pioggia, ma anche della grande partecipazione. Nemmeno il maltempo, infatti, è riuscito a fermare i fiumi di visitatori che hanno invaso le vie e le piazze del centro storico, trasformando ancora una volta Lucca nella capitale mondiale del fumetto e dell’immaginazione. Nel nostro salotto de La Nazione, allestito nella redazione in piazza del Giglio, è passato a trovarci il sindaco di Lucca Mario Pardini, che ha raccontato come la città stia gestendo questi giorni intensi tra logistica, sicurezza e un meteo non proprio favorevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Comics & Games, parla il sindaco Pardini / Video