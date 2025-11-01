Lucca Comics & Games parla il sindaco Pardini Video

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 30 ottobre 2025 – Seconda giornata di Lucca Comics & Games all’insegna della pioggia, ma anche della grande partecipazione. Nemmeno il maltempo, infatti, è riuscito a fermare i fiumi di visitatori che hanno invaso le vie e le piazze del centro storico, trasformando ancora una volta Lucca nella capitale mondiale del fumetto e dell’immaginazione. Nel nostro salotto de La Nazione, allestito nella redazione in piazza del Giglio, è passato a trovarci il sindaco di Lucca Mario Pardini, che ha raccontato come la città stia gestendo questi giorni intensi tra logistica, sicurezza e un meteo non proprio favorevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucca comics amp games parla il sindaco pardini video

© Lanazione.it - Lucca Comics & Games, parla il sindaco Pardini / Video

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lucca Comics and Games, è il giorno del sold out: alla prova la logistica della manifestazione - Padiglioni, sistema di trasporto pubblico e parcheggi pronti all'assalto della folla. Come scrive luccaindiretta.it

lucca comics amp gamesLucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana - A Lucca Comics &amp; Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Lucca Comics &amp; Games 2025: tutte le novità su viabilità, treni e bus - Dalle modifiche alla Ztl ai parcheggi straordinari, dai treni potenziati ai percorsi ferroviari dedicati: il piano della mobilità per la più grande manifestazione pop della Toscana ... Scrive intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games