Lucca Comics & Games la poesia di Radice e Turconi ci porta nella Francia del ‘600 con Avila Video

Lucca, 1 novembre 2025 – Sceneggiatrice lei, disegnatore lui, Teresa Radice e Stefano Turconi sono una coppia nella vita privata e nel lavoro di “fumettisti”. Con i loro racconti poetici hanno conquistato in questi anni un pubblico di fedeli appassionati, incontrandone sempre di nuovi. A Lucca Comics & G ames hanno presentato il loro nuovo libro, “Avila”. Un racconto di azione e di amicizia nella Francia del XVII secolo che racconta una storia che parla di Storia ma anche - e soprattutto - dell'incontro tra due personaggi che sembrano non avere niente in comune e che però, davanti a una minaccia più grande di loro, si scoprono alleati molto più simili di quanto avrebbero mai immaginato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

