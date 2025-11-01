Lucca Comics & Games 2025 | il meglio dell’ultimo giorno tra Hideo Kojima Luca Marinelli e Star Wars
Lucca Comics & Games 2025: il meglio dell’ultimo giorno tra Hideo Kojima, Luca Marinelli e Star Wars Lucca, 1 novembre 2025 – Dopo cinque giornate all’insegna di anteprime, incontri e grandi emozioni, Lucca Comics & Games 2025 si prepara a salutare il pubblico con un’ultima domenica (2 novembre) densa di eventi e ospiti straordinari. L’edizione “French Kiss” si chiude nel segno della creatività, della passione e della condivisione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più seguiti d’Europa. Hideo Kojima e Luca Marinelli protagonisti all’Area Movie. L’ Area Movie, a cura di QMI, chiude in grande stile con un programma che abbraccia tutte le generazioni di fan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
