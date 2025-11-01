Lucca Comics Dario Moccia | Carte arte e amicizia | ecco la nostra Tomodachi Press
Lucca, 1 novembre 2025 – Primo Lucca Comics per Tomodachi Press: il matrimonio tra la giovane casa editrice indipendente e il festival più amato da fumettisti, gamer e nerd è celebrato. Tomodachi Press nasce per valorizzare “idee che difficilmente troverebbero spazio nel mercato editoriale di oggi”, spiegano i fondatori, come carte da collezione, libri illustrati, fumetti e giochi da tavolo. “Tomodachi vuol dire amicizia, fratellanza, progetti condivisi”, racconta Dario Moccia, volto amatissimo su Twitch, pioniere di YouTube, fumettista e content creator seguito da milioni di persone, capace di unire Millennials e Gen Alpha. 🔗 Leggi su Lanazione.it
