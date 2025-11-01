Luca Zampini porta la poesia degli alberi nel cuore della città | in mostra le sue foto

Ferraratoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte arriva in albergo. Dall’1 al 30 novembre le immagini di Luca Zampini trasformeranno gli spazi dell’hotel Annunziata di Ferrara (piazza della Repubblica) in un luogo di ascolto e contemplazione. L’artista ferrarese è il protagonista del nuovo appuntamento di ‘Frameflow’, il progetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Luca Zampini Porta Poesia