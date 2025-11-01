Luca Zampini porta la poesia degli alberi nel cuore della città | in mostra le sue foto
L’arte arriva in albergo. Dall’1 al 30 novembre le immagini di Luca Zampini trasformeranno gli spazi dell’hotel Annunziata di Ferrara (piazza della Repubblica) in un luogo di ascolto e contemplazione. L’artista ferrarese è il protagonista del nuovo appuntamento di ‘Frameflow’, il progetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Luca Zampini. Morunas · A Simple Life. FRAMEFLOW all'Hotel Annunziata - Ferrara Dal 1° al 30 novembre, le mie opere "WHISPERING TREES | alberi che sussurrano" saranno proiettate ogni giorno nel cuore della città, di fronte al Castello Estense. Grazie - facebook.com Vai su Facebook