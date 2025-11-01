La cantautrice italiana Luana Bongiorno supera le Blind Auditions di The Voice Romania 2025 con una prova di grande eleganza: tre sedie girate sulle note di “L’Appuntamento” (Ornella Vanoni) e l’ingresso nel team di Theo Rose & Horia Brenciu. Un debutto internazionale in lingua italiana, potente e raffinato, che ha messo in primo piano vibrato, controllo e presenza scenica. L’esibizione: italiano, cuore e controllo. Sul palco di Vocea României (PROTVVOYO), Luana sceglie l’italiano e firma una performance intensa, misurata, dal vibrato caldo e controllato. La sua timbrica piena ma armoniosa, unita a una regia emotiva attenta ai dettagli, trasforma il classico di Vanoni in un momento di rara eleganza emotiva, tra radici italiane e sfumature francofone che marcano la sua identità artistica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Luana Bongiorno incanta The Voice Romania 2025: tre sedie girate con “L’Appuntamento” e un debutto internazionale da standing ovation