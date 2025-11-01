Luana Bongiorno conquista tre sedie a The Voice Romania
Esordio oltreconfine di grande impatto per Luana Bongiorno: alla versione 2025 di The Voice Romania la cantautrice torinese ha superato le Blind Auditions con tre sedie voltate dopo un’intensa rilettura in italiano de L’Appuntamento di Ornella Vanoni, conquistando pubblico e coach. Una voce italiana che parla al mondo Figlia artistica di più geografie, Luana Bongiorno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
