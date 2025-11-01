Luana Bongiorno conquista The Voice Romania 2025 | tre sedie su L’Appuntamento e un debutto internazionale di classe
Luana Bongiorno porta l’italiano sul palco di The Voice Romania 2025 e supera le Blind Auditions con tre sedie girate grazie a un’interpretazione intensa di “L’Appuntamento”. Voce piena ma armoniosa, vibrato caldo e controllato, presenza scenica elegante: sono questi gli elementi che hanno convinto i coach e acceso il pubblico. La performance. Nello studio di Vocea României (PROTVVOYO), Luana sceglie di cantare in italiano, firmando una versione raffinata del classico di Vanoni. L’emozione è calibrata, la dinamica in crescendo: ne nasce un momento di grande equilibrio tra tecnica e pathos, attraversato da sfumature francofone che rispecchiano la sua identità artistica. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
