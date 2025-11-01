L’ottobre più fresco degli ultimi 4 anni | weekend sotto l’acqua

Ecodibergamo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

METEO. Temperature tornate nella media stagionale dopo un quadriennio di giornate più calde. Due giorni di pioggia: poca sabato, domenica rovesci. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

l8217ottobre pi249 fresco degli ultimi 4 anni weekend sotto l8217acqua

© Ecodibergamo.it - L’ottobre più fresco degli ultimi 4 anni: weekend sotto l’acqua

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: L8217ottobre Pi249 Fresco Ultimi