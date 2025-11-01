Il canadese Felix Auger-Aliassime è approdato in finale nell’ ATP Masters 1000 di Parigi, ed ha così scavalcato l’ azzurro Lorenzo Musetti all’ ottavo posto della Race to Turin, piazzamento che assegnerà l’ ultimo pass ancora in palio per le ATP Finals in singolare. Il nordamericano, infatti, grazie alla vittoria odierna, si è issato a quota 3845, mentre l’azzurro è fermo a 3685, ovvero a 160 punti da canadese. Musetti, dunque, per continuare a confidare nella qualificazione alle Finals, dovrà augurarsi che domani Auger-Aliassime perda in finale a Parigi. Con la situazione cristallizzata alla classifica odierna, poi la prossima settimana Musetti dovrà scartare i 10 punti di Parigi per poter inserire Atene tra i 19 tornei da conteggiare, e questo significa che l’azzurro dovrà obbligatoriamente vincere il torneo ellenico per continuare a sperare di andare alle Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Combinazioni complesse dopo il sorpasso di Auger-Aliassime