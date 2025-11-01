Lorenzo Bonicelli torna a sorridere | il messaggio che emoziona i social
La prima immagine di Lorenzo Bonicelli dopo il grave incidente alle Universiadi è un inno alla speranza e alla gratitudine. Il giovane ginnasta lombardo ha scelto i social per mostrarsi di nuovo, con la tuta della Nazionale, seduto in sedia a rotelle ma con un sorriso pieno di forza. A corredo, poche parole che dicono tutto: “ Insieme a voi. Grazie ”. Bonicelli, la prima foto dopo l’infortunio e il saluto ai tifosi. Dopo mesi di sofferenza iniziati con il coma farmacologico e con un delicato intervento in Germania pwe ridurre la lussazione di una vertebrta, Bonicelli sta oggi seguendo la riabilitazione presso l’ Unità Spinale del Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
