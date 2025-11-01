Lorenzo Bonicelli la prima foto dopo l' infortunio | un sorriso che commuove
Un sorriso che vale più di mille parole. Lorenzo Bonicelli ha pubblicato nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre le prime foto su Instagram dopo il grave infortunio del 23 luglio alle Universiadi di Essen. Un momento atteso da oltre tre mesi da tutti coloro che hanno seguito con apprensione e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lorenzo Bonicelli è tornato a farsi sentire sui social dopo il terribile incidente delle Universiadi della scorsa estate - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Bonicelli torna sui social: “Insieme a voi. Grazie”. La foto dopo il brutto infortunio - - X Vai su X
La prima foto di Lorenzo Bonicelli dopo il grave incidente alle Universiadi: “Insieme a voi. Grazie” - La prima foto di Lorenzo Bonicelli dopo il grave incidente alle Universiadi della scorsa estate: "Insieme a voi ... Lo riporta fanpage.it
Lorenzo Bonicelli posta due foto dall'ospedale, le prime dal giorno dell'incidente in Germania - Sorridente, accanto alla scritta "Insieme a voi" con un cuoricino. Lo riporta rainews.it
Lorenzo Bonicelli torna sui social: “Insieme a voi. Grazie”. La foto dopo il brutto infortunio - Lorenzo Bonicelli ha postato una foto sul suo profilo Instagram, accompagnata da un semplice messaggio: "Insieme a voi. Segnala oasport.it