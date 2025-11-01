L' omicidio di Angelo Castronovo la cassazione conferma il carcere | L' alibi del video non regge

La corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Giuseppe Rallo, 33 anni, confermando in via definitiva l’arresto per l’omicidio di Angelo Castronovo, il bracciante agricolo di 65 anni ucciso il 31 ottobre 2022 in contrada Cipolla, a Palma di Montechiaro. L’uomo è accusato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

La Cassazione ha confermato le condanne per omicidio a due ex commilitoni di Emanuele Scieri, il paracadutista ucciso in caserma nel 1999 - La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva per omicidio volontario gli ex caporali della Brigata Paracadutisti “Folgore” Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati dell’omicidio del ... Lo riporta ilpost.it