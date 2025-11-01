Dalle indagini sulle professioni sanitarie la Guardia di Finanza ha individuato un evasore totale: una logopedista non iscritta all’Albo, che aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per diverse annualità. Nel corso dell’accesso allo studio professionale, i finanzieri luinesi hanno rinvenuto numerose agende e copie cartacee di ricevute di pagamento che stanno consentendo di quantificare i compensi percepiti e non dichiarati. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle di Luino hanno quindi consentito di accertare che la professione di logopedista veniva esercitata dalla donna senza essere iscritta all’Albo professionale competente, requisito indispensabile per l’esercizio della professione sanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Logopedista abusiva finisce nei guai anche per evasione