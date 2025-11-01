Logopedista abusiva finisce nei guai anche per evasione
Dalle indagini sulle professioni sanitarie la Guardia di Finanza ha individuato un evasore totale: una logopedista non iscritta all’Albo, che aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per diverse annualità. Nel corso dell’accesso allo studio professionale, i finanzieri luinesi hanno rinvenuto numerose agende e copie cartacee di ricevute di pagamento che stanno consentendo di quantificare i compensi percepiti e non dichiarati. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle di Luino hanno quindi consentito di accertare che la professione di logopedista veniva esercitata dalla donna senza essere iscritta all’Albo professionale competente, requisito indispensabile per l’esercizio della professione sanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Svolgeva la professione di logopedista, anche nelle scuole: la GdiF lo accusa di esercizio abusivo ed evasione #in evidenza - X Vai su X
Radio DolceMusica by ITR. . SORA 04/10/2025 – APRE IL CENTRO “PAROLA DI CANE” La città di Sora ospita in via san marciano il centro per interventi assistiti con gli animali “Parola di Cane” della dottoressa Dora Lombardi, logopedista ed operatore pet th - facebook.com Vai su Facebook
Logopedista abusiva finisce nei guai anche per evasione - Dalle indagini sulle professioni sanitarie la Guardia di Finanza ha individuato un evasore totale: una logopedista non iscritta ... ilgiorno.it scrive