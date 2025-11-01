Lo voleva la Juventus in estate | ora arriva in Serie A che beffa per Comolli
C’è una vera e propria rivoluzione in casa Genoa, e ciò riguarda anche la Juventus. I risultati negativi e l’ultimo posto in classifica hanno fatto sì che la società rossoblù intervenisse e portasse a qualche drastico cambiamento. Il primo e la risoluzione col Genoa di stamattina e, successivamente, l’arrivo di Diego Lopez, nuovo direttore sportivo rossoblù ed ex obiettivo di Damien Comolli per il ruolo di dirigente della Juventus. Ottolini lascia, Diego Lopez nuovo direttore sportivo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’ex dirigente di Lens, Mouscron, Lille e Bordeaux verrà annunciato domani come nuovo direttore sportivo del Genoa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
