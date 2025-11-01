Lo voleva la Juventus in estate | ora arriva in Serie A che beffa per Comolli

Rompipallone.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una vera e propria rivoluzione in casa Genoa, e ciò riguarda anche la Juventus. I risultati negativi e l’ultimo posto in classifica hanno fatto sì che la società rossoblù intervenisse e portasse a qualche drastico cambiamento. Il primo e la risoluzione col Genoa di stamattina e, successivamente, l’arrivo di Diego Lopez, nuovo direttore sportivo rossoblù ed ex obiettivo di Damien Comolli per il ruolo di dirigente della Juventus. Ottolini lascia, Diego Lopez nuovo direttore sportivo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’ex dirigente di Lens, Mouscron, Lille e Bordeaux verrà annunciato domani come nuovo direttore sportivo del Genoa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

lo voleva la juventus in estate ora arriva in serie a che beffa per comolli

© Rompipallone.it - Lo voleva la Juventus in estate: ora arriva in Serie A, che beffa per Comolli

News recenti che potrebbero piacerti

voleva juventus estate arrivaKoulibaly svela la bugia di Higuain ai tempi della Juve: “Mi arriva una foto e penso: è impossibile” - L'ex difensore del Napoli ha raccontato cosa accadde nell'estate in cui l'attaccante argentino dette vita a uno dei trasferimenti più accesi della storia ... Come scrive fanpage.it

voleva juventus estate arrivaTricella: "Juve, chiunque arrivi ora non può assicurare certi obiettivi. Andrei su Palladino e non su Spalletti" - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Roberto Tricella ha analizzato così le ultime news in casa Juventus: "Qualsiasi allenatore arrivi ora non può ... Riporta msn.com

voleva juventus estate arrivaIgor Tudor esonerato dalla Juve: è ufficiale. Massimo Brambilla allenatore ad interim in attesa del sostituto: Luciano Spalletti in pole - Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Voleva Juventus Estate Arriva