Lo storico present-attore di Mirabilandia all' Italian Circus Talent Festival
Sarà lo storico showman di Mirabilandia, Davide Padovan, a condurre la quarta edizione dell’Italian Circus Talent Festival, che andrà in scena a Latina dal 6 al 10 novembre. Gli astri nascenti del circo scenderanno in pista per aggiudicarsi i premi del festival e per esibirsi di fronte a una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
