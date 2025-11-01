Lo storico present-attore di Mirabilandia all' Italian Circus Talent Festival
Sarà lo storico showman di Mirabilandia, Davide Padovan, a condurre la quarta edizione dell’Italian Circus Talent Festival, che andrà in scena a Latina dal 6 al 10 novembre. Gli astri nascenti del circo scenderanno in pista per aggiudicarsi i premi del festival e per esibirsi di fronte a una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ieri era presente anche il comune di Sellano, al corteo storico-istituzionale che ha anticipato la Solenne Celebrazione Eucaristica di Dedicazione della Basilica di San Benedetto. Foto: MEP Radio Umbria - facebook.com Vai su Facebook