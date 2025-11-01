Lo storico edificio mangiato dal glicine sta risorgendo | perché i lavori sono in ritardo e cosa si sta costruendo

È stato uno dei cantieri più attesi e la “scomparsa” di quel meraviglioso glicine che da decenni si era inglobato perfettamente a quel che restava di un gioiello cittadino è stata accolta comunque come una vittoria. Un cantiere atteso da decenni per restituire lustro, sicurezza e prestigio a uno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it