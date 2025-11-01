Lo stadio Bernabéu simbolo di cosa succede quando la politica serve lo sport invece di paralizzarlo
Domenica, durante il clásico tra Real Madrid e Barcellona, centinaia di milioni di persone nel mondo hanno visto non solo una partita, ma un’idea di futuro. Il nuovo Santiago Bernabéu, rinato dopo quattro anni di lavori, non è più solo uno stadio: è un organismo vivente, un colosso tecnologico che respira, si muove, si trasforma. Il suo campo è meccanico, diviso in sei zolle che scorrono su binari sotterranei per essere conservate in un hangar con luce artificiale, irrigazione e controllo climatico. Il tetto retrattile si chiude in 15 minuti, le facciate in acciaio e led cambiano colore a seconda dell’evento, e il sistema audio-visivo è progettato per concerti e spettacoli quanto per il calcio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
