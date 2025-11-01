Lo Spezia in emergenza infortuni Tante assenze nella sfida di Monza
Sarà uno Spezia in piena emergenza quello che scenderà in campo domenica pomeriggio allo stadio ‘Brianteo’, contro la vice capolista Monza. Sette i giocatori aquilotti che, probabilmente, mancheranno all’appello, con evidenti problemi per mister D’Angelo nella stesura della formazione. La defezione più pesante sarà quella del regista Salvatore Esposito a causa di uno stiramento al flessore sinistro che dovrebbe tenerlo lontano dai terreni di gioco per circa un mese. Un infortunio evidenziato dopo il match di mercoledì scorso, nel corso del quale il centro mediano napoletano, già in condizioni non ottimali come evidenziato da mister D’Angelo ("Salvatore ha giocato con un problemino al flessore"), a un certo punto della gara è stato medicato con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
