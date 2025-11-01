lo smart working cresce nel pubblico e nelle grandi imprese passi indietro nelle pmi

Milano, 1 novembre 2025 – Lo smart working cresce nella pubblica amministrazione, non trova radici nelle pmi, ma è ormai prassi consolidata praticamente in tutte le grandi imprese italiane. E' lo scenario che emerge dai dati aggiornati diffusi in settimana dall' Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, che ha aggiornato a 3.575.000 il numero dei lavoratori italiani che per almeno parte del loro tempo operano da remoto. Iniziative di smart working sono state censite nel 95% delle grandi imprese e nel 67% delle PA, 6% in più rispetto al 2024, quasi sempre con progetti strutturati in cui sono definite policy o linee guida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

