Lo shutdown Usa diventa horror nel video della Casa Bianca | I dem spariranno come fantasmi

(Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 "I leader democratici perseguitano gli americani senza alcuna preoccupazione. Immagino che i fantasmi non siano gli unici a scomparire questo Halloween.", questa la didascalia allegata al video postato sui social ufficiale della Casa Bianca che racconta lo shutdown Usa come un film horror a tema Halloween. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lo shutdown Usa diventa horror nel video della Casa Bianca: I dem spariranno come fantasmi

