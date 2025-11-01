Lo shutdown Usa diventa horror nel video della Casa Bianca | I dem spariranno come fantasmi – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 "I leader democratici perseguitano gli americani senza alcuna preoccupazione. Immagino che i fantasmi non siano gli unici a scomparire questo Halloween.", questa la didascalia allegata al video postato sui social ufficiale della Casa Bianca che racconta lo shutdown Usa come un film horror a tema Halloween. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Lo shutdown che rischia di diventare il più lungo della storia americana. Di Marco Arvati - facebook.com Vai su Facebook
Lo shutdown che rischia di diventare il più lungo della storia americana. Di Marco Arvati - X Vai su X
Lo shutdown Usa diventa horror nel video della Casa Bianca: I dem spariranno come fantasmi - (Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 "I leader democratici perseguitano gli americani senza alcuna preoccupazione. Si legge su quotidiano.net
Lo shutdown Usa diventa horror nel video della Casa Bianca: I dem spariranno come fantasmi – Il video - (Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 "I leader democratici perseguitano gli americani senza alcuna preoccupazione. Segnala open.online
Shutdown negli Usa, Trump: “Valuteremo quali agenzie truffa tagliare”. E la Casa Bianca preannuncia “migliaia di licenziamenti” - Donald Trump vuole sfruttare lo shutdown per portare avanti il suo programma di drastici tagli al governo federale dettati più da ragioni ideologiche che finanziarie. Lo riporta ilfattoquotidiano.it