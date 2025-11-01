Lo shutdown Usa diventa horror nel video della Casa Bianca | I dem spariranno come fantasmi – Il video

Open.online | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 "I leader democratici perseguitano gli americani senza alcuna preoccupazione. Immagino che i fantasmi non siano gli unici a scomparire questo Halloween.", questa la didascalia allegata al video postato sui social ufficiale della Casa Bianca che racconta lo shutdown Usa come un film horror a tema Halloween. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

