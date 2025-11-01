Lo sbarco sulla luna nel 1969? Non è mai successo e ci sono le prove | Kim Kardashian appoggia la teoria cospirazionista smentita molte volte in 50 anni
Kim Kardashian nell’ultimo episodio della sua serie “Al passo con i Kardashian”, ha messo in dubbio la veridicità della missione Apollo 11 del 1969 durante la quale gli astronauti americani Buzz Aldrin e Neil Armstrong hanno mosso i primi passi sulla superficie lunare. Un fatto che, secondo lei, “non è avvenuto”. Una teoria costantemente smentita nel corso dei decenni. “Ti manderò un milione di articoli con Buzz Aldrin e l’altro tizio”, ha detto Kim Kardashian alla sua co-protagonista, Sarah Paulson, nell’episodio. Poi ha letto una citazione che attribuisce ad Aldrin, in risposta a una domanda sul momento più spaventoso della missione: “ Non c’è stato nessun momento spaventoso perché non è successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
