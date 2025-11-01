Lo sbarco sulla luna nel 1969? Non è mai successo e ci sono le prove | Kim Kardashian appoggia la teoria cospirazionista smentita molte volte in 50 anni

Kim Kardashian nell’ultimo episodio della sua serie “Al passo con i Kardashian”, ha messo in dubbio la veridicità della missione Apollo 11 del 1969 durante la quale gli astronauti americani Buzz Aldrin e Neil Armstrong hanno mosso i primi passi sulla superficie lunare. Un fatto che, secondo lei, “non è avvenuto”. Una teoria costantemente smentita nel corso dei decenni. “Ti manderò un milione di articoli con Buzz Aldrin e l’altro tizio”, ha detto Kim Kardashian alla sua co-protagonista, Sarah Paulson, nell’episodio. Poi ha letto una citazione che attribuisce ad Aldrin, in risposta a una domanda sul momento più spaventoso della missione: “ Non c’è stato nessun momento spaventoso perché non è successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Lo sbarco sulla luna nel 1969? Non è mai successo e ci sono le prove”: Kim Kardashian appoggia la teoria cospirazionista smentita molte volte in 50 anni

Dal complotto sul finto sbarco sulla luna… al musetto in meno di 10 secondi.

Le sue argomentazioni: «Perché sulla Luna non c'è gravità, ma la bandiera sventola? Le scarpe che hanno al museo, quelle che avrebbero usato sulla Luna, lasciano un'impronta diversa da quella delle foto. E poi: perché non ci sono stelle?»

Kim Kardashian: «Lo sbarco sulla Luna? Per me non è mai successo» - Le scarpe che hanno al museo, quelle che avrebbero usato sulla Luna, lasciano un'impronta diversa da quella delle fo ...

Sbarco sulla Luna, botta e risposta tra Kim Kardashian e la Nasa - A risponderle è stata la Nasa: «Ci siamo stati sei volte».

"Che fai tu luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna?". I poeti e l'Apollo 11, 56 anni dopo - I baby boomer di tutto il mondo vissero con grande emozione la missione Apollo 11, i primi passi dell'uomo sulla Luna.