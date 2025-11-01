Lo Hatha Yoga può ridurre lo stress? Uno studio lo conferma

Mondouomo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo studio conferma ciò che le tradizioni orientali sostengono da secoli: la calma si può allenare. Lo Hatha Yoga rappresenta un metodo efficace, accessibile e sostenibile per gestire lo stress e rafforzare il benessere psicofisico. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

