Lo Hatha Yoga può ridurre lo stress? Uno studio lo conferma
Lo studio conferma ciò che le tradizioni orientali sostengono da secoli: la calma si può allenare. Lo Hatha Yoga rappresenta un metodo efficace, accessibile e sostenibile per gestire lo stress e rafforzare il benessere psicofisico. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Scopri altri approfondimenti
Alcuni scatti inediti della festa di inaugurazione. A novembre la shala YogaconEle è aperta nei seguenti orari: LUNEDÌ 8.30 #vinyasayoga 18.00 yoga posturale @loretta_ranjana_yoga_teacher 19.30 Hatha Yoga MARTEDÌ 18.30 #yinyoga MERCOLE - facebook.com Vai su Facebook