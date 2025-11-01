Livigno Snow Park avanti con i lavori del bacino idrico | fornirà l’acqua per innevare le piste alle Olimpaidi
Livigno (Sondrio), 1 novembre 2025 – Procedono secondo programma i lavori per il nuovo bacino idrico di Livigno, che fornirà l'acqua necessaria all'innevamento delle piste dove si terranno le gare olimpiche e paralimpiche di snowboard e freestyle ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Dal Mit fanno sapere che sono stati completati gli interventi fondamental i per la tenuta e la sicurezza della struttura, mentre ora si lavora sul dissabbiatore, elemento chiave per trattenere le impurità dell'acqua e garantire così la migliore qualità della neve. In particolare, sempre dal Mit fanno sapere che le opere sugli impianti idraulici hanno il più elevato stato di avanzamento: la posa della rete di tubazioni che portano l'acqua al sistema di innevamento è in "fase finale", mentre gli scavi per gli allacci e le condotte sono "quasi conclusi" e la sala macchine risulta essere "già pronta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
