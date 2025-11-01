CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Va detto però che Sinner ha invertito il trend e Zverev non lo batte dal 2023. Vedremo oggi chi spezzerà l’equilibrio in questa rivalità oggettivamente non così accesa (le vere rivalità della carriera di Sinner, sinora, sono state quelle con Alcaraz, Djokovic e Medvedev). 16.45 I precedenti tra Sinner e Zverev sono in parità: 2025 Vienna Finale Indoor Hard Jannik Sinner 3–6, 6–3, 7–5 2025 Australian Open Finale Outdoor Hard Jannik Sinner 6–3, 7–6(4), 6–3 2024 ATP Masters 1000 Cincinnati Semifinale Outdoor Hard Jannik Sinner 7–6(9), 5–7, 7–6(4) 2023 US Open Ottavi di finale Outdoor Hard Alexander Zverev 6–4, 3–6, 6–2, 4–6, 6–3 2022 ATP Masters 1000 Monte-Carlo Quarti di finale Outdoor Clay Alexander Zverev 5–7, 6–3, 7–6(5) 2021 US Open Ottavi di finale Outdoor Hard Alexander Zverev 6–4, 6–4, 7–6(7) 2020 Cologne 2 Semifinale Indoor Hard Alexander Zverev 7–6(3), 6–3 2020 Roland Garros Ottavi di finale Outdoor Clay Jannik Sinner 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 Bilancio complessivo Totale incontri: 8 Sinner: 4 vittorie Zverev: 4 vittorie Superfici Cemento (indooroutdoor): 5 incontri (Sinner 3 – Zverev 2) Terra: 3 incontri (Sinner 1 – Zverev 2) 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: tra poco una semifinale piena di incognite