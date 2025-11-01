LIVE Sinner-Zverev ATP Parigi 2025 in DIRETTA | immediata rivincita in una semifinale piena di insidie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ ATP di Parigi 2025 tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev. L’italiano ed il tedesco si ritrovano a distanza di appena sei giorni dopo la combattuta finale dell’ATP 500 di Vienna, vinta in tre set dal n.2 del mondo. Per Sinner si annuncia una partita piena di insidie. In primis bisognerà fare i conti con una condizione fisica non ottimale, come si è visto anche ieri nel corso del quarto game del primo set contro Ben Shelton, quando l’italiano si è piegato in due sulla racchetta, toccandosi poi la schiena. 🔗 Leggi su Oasport.it
