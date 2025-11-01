LIVE Sinner-Zverev ATP Parigi 2025 in DIRETTA | Auger-Aliassime rapido si inizierà in orario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Buon pomeriggio, amici di OA Sport. Auger-Aliassime ha sconfitto Bublik in due set, scavalcando Lorenzo Musetti nella Race. Dunque il match tra Sinner e Zverev inizierà in orario qualche minuto dopo le 17.00. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MUHAMMADSCHUURS DALLE 13.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ ATP di Parigi 2025 tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev. L’italiano ed il tedesco si ritrovano a distanza di appena sei giorni dopo la combattuta finale dell’ATP 500 di Vienna, vinta in tre set dal n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: Auger-Aliassime rapido, si inizierà in orario

