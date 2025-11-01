LIVE Sinner-Zverev 6-0 6-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | irreale prova di forza tedesco letteralmente spazzato via
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA FINALE DI SINNER A PARIGI E DOVE VEDERLA IN TV 18.16 Sinner ha servito il 68% di prime, ottenendo addirittura il 90% dei punti! La resa con la seconda è stata del 50%. 8 ace per l’italiano, 23 vincenti e 12 errori gratuiti. 18.16 Sinner affronterà in finale il canadese Felix Auger-Aliassime. Si giocherà domenica 2 novembre alle 15.00. 18.13 Jannik Sinner ha travolto Alexander Zverev per 6-0, 6-1 in appena un’ora e 2 minuti! Il tedesco era a corto di energie dopo ieri, ma si è trovato di fronte una versione dell’italiano da autentico alieno. 🔗 Leggi su Oasport.it
