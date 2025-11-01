LIVE Sinner-Zverev 6-0 4-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | prestazione mostruosa doppio break nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Battuta vincente al centro, altro boato del pubblico. 15-15 Lunga di poco la risposta di rovescio di Sinner, esulta il pubblico. 0-15 Lungo il rovescio del tedesco in uscita dal servizio. 5-1 Battuta vincente al centro. Una umiliazione che Zverev difficilmente dimenticherà, sebbene fosse fisicamente provato dalla maratona di ieri con Medvedev. 40-15 Ace esterno, l’ottavo della partita! 30-15 Servizio esterno vincente del n.2. 15-15 Come non detto.In rete il diritto dell’italiano in uscita dal servizio. 15-0 Ace esterno di Sinner. Sta veramente rasentando la perfezione assoluta. 🔗 Leggi su Oasport.it
