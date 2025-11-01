LIVE Sinner-Zverev 6-0 2-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break di vantaggio il tedesco chiede il fisioterapista
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 La palla corta di rovescio di Sinner non raggiunge neanche la rete. 15-0 Ace esterno del n.2. Si ricomincia, Sinner in battuta. Il fisioterapista propone un medicinale a Zverev, ma il tedesco lo rifiuta. Il n.3 ha anche controllato i valori del diabete. 2-1 Break di Sinner, altro regalo di Zverev, che mette fuori in lunghezza il rovescio. Il tedesco chiede il supporto del fisioterapista. 30-40 In rete il rovescio del tedesco in uscita dal servizio. 30-30 Qui è Sinner ad arrivare scarico: rovescio in rete, gratuito inatteso. 15-30 Lungo il rovescio inside-out del tedesco dal centro. 🔗 Leggi su Oasport.it
