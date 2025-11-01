CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Stupendo diritto a uscire e rovescio incrociato vincente di Zverev. Sinner quasi scivola nel tentativo di arrivare sulla palla, che neanche sfiora. 30-30 Lungo il rovescio centrale del tedesco, altro gratuito. 30-15 Risposta vincente di Sinner con un diritto lungolinea che lascia immobile Zverev. 30-0 Servizio e diritto del n.3. 15-0 Servizio vincente al centro di Zverev. 2-0 Battuta vincente al corpo. Sinner consolida il break. 40-15 Ace esterno del n.2. 30-15 Ottima seconda, in rete la risposta del tedesco. 15-15 Sul nastro e poi in corridoio la risposta di rovescio di Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Zverev 1-0, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: break immediato dell'italiano