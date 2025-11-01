LIVE Sinner-Zverev 1-0 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break immediato dell’italiano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Stupendo diritto a uscire e rovescio incrociato vincente di Zverev. Sinner quasi scivola nel tentativo di arrivare sulla palla, che neanche sfiora. 30-30 Lungo il rovescio centrale del tedesco, altro gratuito. 30-15 Risposta vincente di Sinner con un diritto lungolinea che lascia immobile Zverev. 30-0 Servizio e diritto del n.3. 15-0 Servizio vincente al centro di Zverev. 2-0 Battuta vincente al corpo. Sinner consolida il break. 40-15 Ace esterno del n.2. 30-15 Ottima seconda, in rete la risposta del tedesco. 15-15 Sul nastro e poi in corridoio la risposta di rovescio di Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Sinner-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Masters 1000 di Parigi - facebook.com Vai su Facebook
La paura fa 9 A meno di una settimana dalla finale di Vienna torna la sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il tedesco, che ha battuto in rimonta Medvedev salvando anche 2 match point, continua la sua difesa del titolo di Parigi e come prossimo ostaco - X Vai su X
LIVE Sinner alle 17 sfida Zverev: in palio la finale a Parigi. Il n.1 si riavvicina - Jannik ritrova Sascha una settimana dopo Vienna per la semifinale del 1000 francese. Riporta gazzetta.it
Sinner-Zverev in diretta a Parigi: Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz - Dopo aver eliminato Bergs, Cerundolo e Shelton, sulla strada di Jannik Sinner verso la finale di Parigi c'è il tedesco Alexander Zverev, reduce dal successo conquistato dopo una lunga lotta su ... Come scrive fanpage.it
Sinner-Zverev, diretta Masters 1000 Parigi: la semifinale di Jannik in tempo reale - L'altoatesino sifda il tedesco con i palio l'accesso alla finale del torneo francese: se dovesse vincere il titolo, l'azzurro torenerebbe sul tetto del ranking ... Lo riporta tuttosport.com