LIVE Sinner-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 in DIRETTA | in palio il trofeo e il n1!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale dell’A TP di Parigi 2025 tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Un atto conclusivo dai tanti risvolti e motivi di interesse. L’italiano insegue non solo il quinto titolo 1000 della carriera, ma con un successo scavalcherebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz, tornando n.1 al mondo alla vigilia delle ATP Finals 2025 di Torino. Il canadese sogna invece il primo torneo 1000: qualora ci riuscisse, non solo si qualificherebbe matematicamente per le Finals, ma eguaglierebbe anche il suo best ranking al n. 🔗 Leggi su Oasport.it
