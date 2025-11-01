LIVE Sinner alle 17 sfida Zverev | in palio la finale a Parigi Il n1 si riavvicina
Jannik ritrova Sascha una settimana dopo Vienna per la semifinale del 1000 francese. In finale ci sarà uno tra Auger-Aliassime e Bublik. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tensione tra Jannik Sinner e il suo box durante la sfida con Ben Shelton al Masters 1000 di Parigi - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Alcaraz, a gennaio in Corea un’altra sfida milionaria - X Vai su X
Sinner-Zverev all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - 4, considerando la vittoria di Sinner nella finale dell'Atp 500 di Vienna la scorsa settimana ... Da sport.sky.it
Sinner soffre, ma batte Cerundolo e va ai quarti a Parigi. Jannik: "Non al top, Shelton avversario difficile" - Per la prima volta Jannik si qualifica tra gli ultimi 8 nel 1000 parigino. Segnala gazzetta.it
Sinner batte Shelton 6-3 6-3 all’ATP Parigi: sfiderà Zverev al prossimo turno - Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. Segnala fanpage.it