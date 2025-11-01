LIVE PRIMAVERA – Napoli-Juventus | le formazioni ufficiali

PRIMO TEMPO 1?- Inizia il match Tra poco il via della decima giornata del campionato Primavera 1 tra gli azzurrini e i bianconeri. Il Napoli cerca una vittoria che ormai manca dal 16 agosto, mentre la Juventus cerca continuità dopo il successo con la Lazio. Intanto ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI (3-5-2): Lattisi; Caucci, Gambardella, Garofalo; Colella, De Chiara, Cimmaruta, Lo Scalzo, Torre; Saviano, Raggioli Juventus (4-2-3-1): Huli; Bamballi, Verde, Rizzo, Contarini; Milla, Heutgen; Finocchiaro, Leone, Merola; Durmisi . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Juve Primavera a Napoli: diretta, orario, probabili formazioni e dove in tv e streaming - facebook.com Vai su Facebook

Juve Primavera a Napoli: diretta, orario, probabili formazioni e dove in tv e streaming - La sfida tra Napoli e Juventus Primavera, valida per la 10ª giornata del campionato, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito ... Come scrive tuttosport.com

RILEGGI LIVE – Coppa Italia Primavera: Napoli-Renate 2-0 (61' Saviano, 64' Barido), gli azzurrini superano il turno - 94' Finisce il match 91' Punizione ospite di Falcone e Nechita da pochi passi in area manda alto sulla traversa. Scrive iamnaples.it

Primavera, Napoli-Monza 0-0: brividi nel finale, Lattisi para il rigore su Gaye - È questo ciò che ha decretato la partita tra Napoli e Monza, valida per la 9^ giornata del Primavera 1. Secondo msn.com