LIVE PRIMAVERA – Napoli-Juventus | azzurrini in vantaggio! 1-0

PRIMO TEMPO 26? – Azioni insistita della Juventus al limite dell’area, buona difesa degli azzurrini, che tengono botta alle offensive dei bianconeri. 20?- GOL NAPOLI: grande azione di Lo Scalzo in area di rigore, che serve Saviano freddissimo davanti al portiere avversario. Vantaggio azzurrini. 11?- Il Napoli sfiora il vantaggio: grande occasione per gli azzurrini, con un cross al bacio di Torre, che serve Raggioli in area di rigore, miracoloso il portiere bianconero. 6? – Pericolosa la Juventus con un tiro da fuori area Verde, respinto prontamente da Lattisi, che risponde presente. Nulla dall’angolo successivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Juventus: azzurrini in vantaggio! 1-0

