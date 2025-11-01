LIVE PRIMAVERA – Napoli-Juventus 1-0 20? Saviano | inizia il secondo tempo con gli azzurrini sempre in vantaggio

SECONDO TEMPO 48?- Ci prova la Juventus da calcio piazzato; alto il tiro dell'appena entrato Repciuc. 45?- Inizia il secondo tempo, con un cambio per la Juventus; fuori Leone, dentro Repciuc. PRIMO TEMPO 45?- Finisce la prima metà di gioco, con gli azzurrini in vantaggio di una rete. 42?- Primo giallo anche tra le file della Juventus; grande azione personale di Caucci, che costringe Milla al fallo. 38?- Tentativo da fuori area della Juventus con Milla; largo il tentativo del 6 bianconero. 34?- Lancio illuminante di De Chiara, che manda Raggioli al due contro due; sbagliato il passaggio del 9 azzurro che non riesce a servire Saviano solo davanti al portiere.

