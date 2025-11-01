LIVE PRIMAVERA – Napoli-Juventus 1-0 20? Saviano | i bianconeri provano ad attaccare ma gli azzurrini tengono botta

SECONDO TEMPO 63?- Primi due cambi anche per il Napoli: fuori Lo Scalzo e Saviano, dentro Genovese e Gorica. 61?- Seconda sostituzione della sfida per la Juventus; fuori Finocchiaro, dentro Lopez. 60?- Tentativo dei bianconeri con un tiro al limite; la conclusione di Finocchiaro è alta 48?- Ci prova la Juventus da calcio piazzato; alto il tiro dell’appena entrato Repciuc. 45?- Inizia il secondo tempo, con un cambio per la Juventus; fuori Leone, dentro Repciuc. PRIMO TEMPO 45?- Finisce la prima metà di gioco, con gli azzurrini in vantaggio di una rete. 42?- Primo giallo anche tra le file della Juventus; grande azione personale di Caucci, che costringe Milla al fallo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Juventus 1-0 (20? Saviano): i bianconeri provano ad attaccare, ma gli azzurrini tengono botta

