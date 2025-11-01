LIVE Errani Paolini-Muhammad Schuurs WTA Finals 2025 in DIRETTA | si parte con le azzurre alla battuta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 17.00) PRIMO SET 13:39 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con le azzurre alla battuta. 13:37 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo ErraniPaolini e MuhammadSchuurs. 13:32 Piccolo ritardo sulla tabella di marcia. 13:28 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo delle quattro giocatrici. 13:23 Del gruppo Martina Navratilova fanno parte anche KudermetovaMertens e HsiehOstapenko. La sfida tra queste due coppie chiuderà la giornata. 13:18 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra le due coppie con la situazione in parità. 🔗 Leggi su Oasport.it

