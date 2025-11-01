LIVE Errani Paolini-Muhammad Schuurs WTA Finals 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 17.00) 13:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di ErraniPaolini-MuhammadSchuurs. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo delle protagoniste del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sfida d’esordio del Gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals di doppio tra Sara ErraniJasmine Paolini e la coppia composta dall’americana Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs. Terzo confronto diretto tra i due team con la situazione in parità dopo che le azzurre hanno conquistato la vittoria ai quarti di finale dei recenti US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it
