LIVE Errani Paolini-Muhammad Schuurs 6-3 WTA Finals 2025 in DIRETTA | le azzurre conquistano il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 17.00) 15-30 Ottima risposta di dritto di Jasmine che toglie il tempo alla statunitense. 15-15 Corto il lob i Errani, ne approfitta l’americana. 0-15 Si riparte con una super risposta di rovescio di Paolini. Al servizio Muhammad. SECONDO SET 6-3 PRIMO SET ERRANIPAOLINI! SI! Dritto al centro vincente di Jasmine. Termina qui il primo parziale. 40-40 Ancora un errore inatteso al volo di Errani. Set point e palla del controbreak. 40-30 Passante di dritto vincente della statunitense. 40-15 DUE SET POINT ERRANIPAOLINI! Mezzo miracolo al volo di Muhammad ma Jasmine è reattiva nel giocare il dritto vincente da posizione angolata. 🔗 Leggi su Oasport.it
