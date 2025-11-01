LIVE Errani Paolini-Muhammad Schuurs 6-3 6-3 WTA Finals 2025 in DIRETTA | esordio positivo delle azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 17.00) 15:08 Si chiude qui a nostra DIRETTA LIVE testuale di ErraniPaolini-MuhammadSchuurs. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di weekend. 15:06 Un’ora e 18 minuti bastano alle italiane per liquidare le prime avversarie del gruppo Navratilova. Vittoria in due parziali importante anche in caso di arrivo di una o più coppie in parità al termine del raggruppamento ed energie risparmiate da Paolini in vista dell’esordio in singolare. 🔗 Leggi su Oasport.it
