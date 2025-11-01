LIVE Errani Paolini-Muhammad Schuurs 6-3 4-3 WTA Finals 2025 in DIRETTA | set e break di margine per le azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 17.00) 30-30 La risposta di Errani bacia il nastro e scavalca l’avversaria a rete. 30-15 Gran risposta con il dritto incrociato di Paolini. 30-0 Schiaffo al volo vincente dell’americana. 15-0 Scappa via la risposta di dritto di Jasmine. 5-3 Game ErraniPaolini. Se ne va anche questa volèe di rovescio della statunitense, che serve ora per allungare la partita. 40-30 Smash di Paolini e palla del 5-3. 30-30 Regala anche l’americana, che manda out una semplice volèe di rovescio. 15-30 Ottima risposta di dritto di Muhammad che mette in difficoltà Sara. 🔗 Leggi su Oasport.it
